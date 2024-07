Ondanks dwarslaesie gaat Niek op wereldreis: "Ze zijn me al vergeten op het vliegveld"

Dromen na zijn ongeluk

Toen Niek in 2010 met zijn motor in Hilversum onderuitging, veranderde zijn leven compleet. Hij hield een dwarslaesie aan het ongeluk over en kampt dagelijks met zenuwpijn door een complicatie in zijn nek. "Wat mensen niet zien, is dat ik altijd pijn heb. Dat is voor mij een grotere beperking dan het niet meer kunnen lopen."

Toch stopte Niek na het ongeluk niet met dromen: dromen over wat hij wél nog kan in plaats van zich te laten beperken door wat hij niet meer kan. "Ik heb door mijn ongeluk mogen ervaren dat het leven kort is en snel voorbij kan zijn. Dan maak ik de tijd die me nog wel gegeven is, compleet de moeite waard."