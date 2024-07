Festivals lijden onder hogere kosten: "Een editie met regen kan de nekslag zijn"

Bij Dijkpop (7.000 bezoekers) in Andijk zijn de vrijwilligers druk bezig om het festival weer op te ruimen na een succesvol weekend. Organisator Joost Buis kijkt tevreden terug: "Mooi weer en een vracht blije mensen en dat is waar we het hoofdzakelijk voor doen." Een van de hoogtepunten was het optreden van Joost Klein: "Die hadden we al voor het Songfestival geboekt, daar hadden we mazzel mee. Nu is hij een stuk duurder."

Als het om kosten gaat, schetst Buis geen rooskleurig beeld. "Alles is flink duurder geworden, de kosten zijn met 20 procent gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Dat zie je in de hele maatschappij. We proberen zo goed mogelijk te draaien, maar je moet dat uiteindelijk ook doorberekenen, anders kun je geen festival draaien. Dankzij de inzet van vrijwilligers kunnen we dit doen, die zijn onmisbaar."

Prikkelen

Waar in Andijk de boel wordt afgebouwd zijn ze in Venhuizen juist druk bezig met de opbouw van Zomerborrel en Deine Festival (5.500 bezoekers). Op vier verschillende podia is er dit weekend volgens organisator Marcel Ott voor iedereen wat te beleven: "Ons festival staat voor vrijheid en avontuur. We besteden erg veel aandacht aan het decor. Ieder plekje heeft z'n eigen karakter, allemaal om ons publiek te prikkelen."

De organisatie van het festival is net als veel andere festivals in de regio van één naar twee dagen gegaan. Zo is er op de vrijdag de Zomerborrel met onder andere Wesly Bronkhorst en Bee Gees Forever. "Je hebt groei nodig om dit voort te kunnen zetten. De kosten rijzen de pan uit en we willen wel uitpakken. Grote podia gebruiken we nu twee dagen zodat je de kosten verdeeld."

Tekst gaat verder onder de foto.