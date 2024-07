Plan gaat nu écht door: 55-plussers wonen straks zelfstandig, maar samen in Zeewijk

Een doorbraak in IJmuiden: het samenwoonplan van Woongroep IJmuiden (WIJ) gaat definitief door. Er komen twee gebouwen met 48 appartementen voor 55-plussers in Zeewijk. Iedereen woont er straks zelfstandig, maar kan elkaar opzoeken in gemeenschappelijke ruimtes. Voor de IJmuidenaren Michel (58) en Wilma (62) is het een oplossing: hun huis wordt inmiddels te groot, leggen zij uit in deze video.