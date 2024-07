Amstelveen steekt jaarlijks duizenden euro's meer in beveiliging Joodse scholen

Joodse scholen trokken eerder gezamenlijk aan de bel over de hoge beveiligingskosten sinds de terroristische aanslag van Hamas tegen Israël afgelopen 7 oktober. De overheid schroefde de beveiliging toen op. Die zet onder andere de Mareschaussee in om joodse instellingen te beveiligen.

Andere beveiligingskosten die scholen moeten maken worden volgens de Joodse Scholengemeenschap niet allemaal vergoed. Daarom richtte zij een stichting op waar mensen die het Joodse onderwijs een warm hart toedragen geld kunnen doneren.

Helft leerlingen komt uit Amstelveen

Ook de gemeente Amstelveen voelt zich verantwoordelijk voor de veiligheid van de leerlingen van basisschool Rosj Pina en middelbare school Maimonides, omdat ongeveer de helft van hen in Amstelveen woont. De lokale partij Actief voor Amstelveen (AvA) stelde daarom in een motie voor om meer bij te dragen dan de 7.500 euro die de gemeente jaarlijks al geeft.

"Deze subsidiebijdrage is aan de lage kant met het grote percentage Joodse leerlingen

vanuit Amstelveen", vindt de partij. Ter vergelijking: de gemeente Amsterdam draagt jaarlijks 125.000 euro bij. De meeste andere partijen zijn het met AvA eens, alleen GroenLinks en de SP stemden niet voor de motie.

Nog steeds extra veiligheidsmaatregelen

Vice-voorzitter van het Centraal Joods Overleg (CJO) Hans Weijel laat weten erg blij te zijn met het besluit van de Amstelveense gemeenteraad. Na de aanslag sloten meerdere Joodse scholen een paar keer uit angst hun deuren. Daarna werden de veiligheidsmaatregelen opgeschroefd.

"Dat is nog steeds hetzelfde", vertelt Weijel. "Ik kan vanwege de veiligheid niet ingaan op wat die maatregelen precies zijn, maar ze worden in overleg met het CJO genomen."

Het aantal antisemitische incidenten is sinds 7 oktober toegenomen. Joodse Amstelveners vertelden NH over bekladdingen van huizen en dat zij hun kinderen niet altijd meer alleen naar school durven laten gaan. Een joodse vrouw uit Amstelveen kreeg eind-maart bezoek van drie onbekenden die haar uitscholden voor 'kindermoordernaar.' Haar dochter dient in het Israëlische leger.

Amstelveen vult tot 2027 het bedrag van 7.500 euro dat de Rijksoverheid tot dan bijdraagt aan tot tot 20.000 euro. Daarna gaat de gemeente jaarlijks 20.000 euro bijdragen.