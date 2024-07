Marten Fisher bouwt aan gigantisch nieuw pronkstuk voor Heemskerkse Bankjes Parade

Stoorzender

Een uitdaging voor de creatieveling. "Ik had nog nooit iets groters gemaakt dan een kleiprojectje, dus dat maakte me wel een beetje zenuwachtig. Maar ik dacht: fuck it, ik doe het. Ik zie wel waar het schip strandt."

Inmiddels is hij al maanden bezig met het werk en begint zijn idee langzamerhand tot leven te komen. "Gelukkig heb ik mensen zoals Laurens en Annabel om me heen. Zij hebben me heel fijn geholpen. Als ik alleen ben, ben ik heel druk bezig met nadenken en hopen dat de stappen die ik neem goed zijn."

Op de vraag of hij al veel tegenslagen heeft gehad, zegt hij dan ook volmondig: "Ja, in iedere fase wel wat." Waarop Annabel hem aanvult: "Je hebt ook gewoon veel creatieve ingevingen gehad die zomaar je leven binnenvielen." Marten: "Oh ja, die EK-plaat was wel een grote stoorzender."