Clubloze ex-Telstar speler Christos Giousis gaat op Cyprus voetballen

Giousis kwam in de zomer van 2022 naar Telstar. Toenmalig trainer Mike Snoei en technisch directeur Peter Hofstede haalden hem op bij AEK Athene, waar Giousis de jeugdopleiding doorliep.

Telstar heeft veel gesprekken gevoerd met Giousis over contractverlenging. Hofstede verklaarde aan het eind van vorig seizoen waarom de wegen scheidden. "Na een goed eerste seizoen, was zijn tweede jaar een stuk minder, mede door die blessure. Hij heeft aangegeven voor een andere club te willen spelen, dus we hebben de optie in zijn contract niet gelicht."

In de twee seizoenen op Sportpark Schoonenberg speelde Giousis 47 wedstrijden in de eerste divisie voor Telstar.

NH Sport maakte onderstaande reportage met Giousis in zijn eerste seizoen bij Telstar.