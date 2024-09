Koken met Kok: Eet de grootste nachtmerrie van tuinders, de Japanse duizendknoop

Aspergesoep en croissantpudding met aardbei en Japanse duizendknoop

Aspergesoep:

Bosje witte asperges

60 gram bloem

50 gram boter

2,5 deciliter room

Tabasco

Zout

Olijfolie (optioneel)

Je begint met het maken van een bouillon van de afvalresten van de asperges. Zet een pan met 1,5 liter water op het vuur, middelhoog, zodat het net aan de kook raakt. Was de asperges ongeschild. Schil de asperges en doe de schillen in het water. Snij de onderste paar centimeter van de asperges af en doe die bij de schillen in het kookwater. Snij de asperges in stukjes van ongeveer 3 centimeter en hou apart. Verwijder met een schuimspaan nu alle schillen en ‘kontjes’ uit je bouillon. Deze resten kunnen nu weg, ze hebben hun smaak afgegeven aan de bouillon. Kook in de bouillon de stukjes asperge tot ze beetgaar zijn. Haal ze met de schuimspaan uit de bouillon en doe ze in een bak met koud water zodat ze niet verder garen (afspoelen in een vergiet onder de koude kraan kan ook). Maak nu in de andere pan een roux door de boter te laten smelten, dan de bloem toe te voegen en te roeren tot je mix naar koekjes ruikt (dan is de roux gaar). Voeg nu een liter van de aspergebouillon toe en roer met een garde door tot je een gebonden soep hebt. Voeg dan de room toe en laat zachtjes koken. Voeg naar smaak zout en tabasco toe. Zet het vuur uit en doe de afgekoelde stukjes asperge in je gebonden soep. Roer even door tot de aspergestukjes warm zijn en klaar ben je! Maak eventueel af door een paar druppels olijfolie in de kommetjes over de soep te gieten.

Croissantpudding:

4 oude croissants

Bakje aardbeien

Paar stengels Japanse duizendknoop (of rabarber)

Vanille-extract

300 ml room

100 ml melk

4 eieren

50 gram suiker voor de mix

1 eetlepel suiker voor de duizendknoop/rabarber

Gemberpoeder

Boter om in te vetten

Poedersuiker om te garneren

Paar blaadjes munt om te garneren

Verwarm de oven voor op 180 graden. Was en snij de aardbeien doormidden of in kwarten en zet apart. Mix de melk met de room, de eieren en de 50 gram suiker. Voeg een theelepel vanille-extract toe en roer alles goed door met een garde. Was en snij je duizendknoop in kleine stukjes en bak alles met een eetlepel water, een eetlepel suiker en een flinke snuf gemberpoeder in een pannetje op middelhoog vuur tot bijna gaar (geen pap!). Vet een ovenschaal in met boter en scheur de croissants erin. Doe twee derde van de aardbeien erbij en alle duizendknoop. Giet de room/ei mix eroverheen en zet de schaal ongeveer 30 minuten (of tot de pudding gestold is) in de oven. Maak af met de rest van de aardbeien, poedersuiker en een blaadje munt voor de kleur. Eet smakelijk!