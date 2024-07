Autobranden teisteren Haarlemse wijk: opnieuw auto in lichterlaaie door brandstichting

De jerrycan is vermoedelijk gebruikt door de brandstichter. Het object is door de politie in beslag genomen voor verder onderzoek. De brandweer heeft de brand geblust, maar de auto liep forse schade op. De plek des onheils is afgezet voor sporenonderzoek.

Het is de laatste maanden om de haverklap raak in Schalkwijk. Meerdere keren per week moet de brandweer uitrukken voor voertuigbranden. Zo stond er in de nacht van zondag op maandag nog een auto in brand op de Teylerstraat. Ook daar was sprake van brandstichting. Ook in Haarlem-Oost en Heemstede zijn autobranden geweest.

Verdachte Haarlemmer

In de nacht van zaterdag op zondag werd een 41-jarige Haarlemmer op de fiets aangehouden vlak bij het Spaarne Gasthuis. Kort daarvoor was een autobrand in de buurt ontdekt. Het werd direct duidelijk dat deze verdachte niet verantwoordelijk is voor alle branden in Schalkwijk. Een uur na zijn aanhouding werd namelijk alweer een voertuigbrand gemeld aan de Jan Sluyterslaan in Oost.

Een woordvoerder van de politie meldt dat het inmiddels 'wel duidelijk' is dat het niet om één brandstichter kan gaan. Wie er verantwoordelijk zijn, wordt nog onderzocht. De woordvoerder noemt de serie branden 'frustrerend en vervelend'.

Voorarrest

De verdachte is woensdag voorgeleid en zijn zaak is overgedragen aan het openbaar ministerie. Volgens de rechtbank in Haarlem is de man in bewaring gesteld. Hij zit dus vast in afwachting van een rechtszaak. De Raadkamer moet dan binnen veertien dagen bepalen of het voorarrest van de Haarlemmer wordt verlengd. Dat kan met maximaal negentig dagen.

