Tropisch weer op komst: hier in de provincie kun je veilig zwemmen

Bij verreweg de meeste recreatiegebieden in Noord-Holland kan je terecht voor een plons in het water om de hitte van je af te spoelen. Toch zijn er een paar plekken waar je beter niet het water in kan gaan. Bij bijvoorbeeld de Speelsloot in het Twiske geldt een negatief zwemadvies, omdat de waterkwaliteit daar te slecht is. Ga je toch daar zwemmen? Dan loop je kans om naar huis te gaan met maag- of darmklachten. Bekijk in de kaart hierboven waar je wel terechtkan voor een duik in het verkoelende water.