Tongbreker: Hódmezövásárhely-fontein krijgt nieuwe naam en Hoofddorpers mogen meedenken

"Daardoor is de naam niet meer voldoende herkenbaar", schrijft het Haarlemmermeerse college in antwoorden op vragen van Forza! Haarlemmermeer. "Na het zomerreces gaan we de straatnamencomissie vragen een voorstel te doen voor een nieuwe naam. Inwoners worden hierbij betrokken."

Forza! heeft het dus voor elkaar gekregen dat de fontein - die door veel Hoofddorpers al de Beursplein-fontein wordt genoemd - wordt omgedoopt. Toch zou de partij graag zien dat de fontein volledig wordt verwijderd, omdat die het volgens Forza! vaker niet dan wel doet, geregeld moet worden gerepareerd en daarmee een flinke kostenpost vormt.

Afgelopen anderhalf jaar drie keer kapot geweest

In 2023 en 2024 is de fontein in totaal drie keer kapot geweest en heeft in die periode geen water gespoten, schrijft het college in de antwoorden. De lange periode waarin de fontein buiten werking was gesteld eerder dit jaar, had te maken met de lange levertijd van een pomp. Het college voegt eraan toe dat de fontein 'beeldbepalend is en het aantal storingen niet zodanig is dat de fontein moet worden verwijderd'.

Behalve de nodige reparaties vormt ook kattenkwaad een kostenpost, schrijft Forza!. Grappenmakers hebben de afgelopen jaren meerdere keren zeepsop in de fontein gegooid, waardoor het meer op een schuimbad leek dan op een fontein.

