Verwaarloosde kat uit woning vol uitwerpselen en afval gehaald

Hij verwacht niet dat het al te lang gaat duren voordat de kat weer helemaal de oude is. "Hij is wat vermagerd en hij heeft veel last van de vlooien. Door al het krabben en likken heeft hij wat kale plekken. Maar zo'n vlooienplaag duurt niet lang. Er is geen aanleiding om te denken dat de kat in levensgevaar is."

Tegen de bewoner, met wie sinds gisteren contact is, is een proces-verbaal opgemaakt. De officier van justitie buigt zich nu over een passende straf. Het is nog niet bekend wat er met de kat gaat gebeuren.

Derk Burger, woordvoerder van de politie, laat weten dat de politie bij dit soort zaken ook kijkt naar hoe het met de bewoner gaat. "Als wij acuut zorg hebben om bepaald persoon, dan hebben we sowieso de taak om daarnaar te handelen. Wat we hierin hebben gedaan, weet ik niet. De situatie van deze persoon is mij onbekend. Maar we kijken verder dan alleen de kat."