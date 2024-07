Thomas wil met klassieke muziek zijn publiek in trance brengen op festival Wonderfeel

Thomas van Dun verwierf dit jaar landelijke bekendheid als winnaar van het televisieprogramma Project Rembrandt, waarin hij de beste amateurschilder van Nederland werd. Thomas is een multitalent, want hij kan niet alleen goed schilderen, hij is ook heel muzikaal. Dit jaar won hij als componist de Wonderfeel Keep an Eye Productieprijs . De première van zijn winnende compositie Tomorrow, tomorrow, and tomorrow is vrijdag 19 juli op festival Wonderfeel.

Het stuk zal, net als alle concerten op Wonderfeel, opgevoerd worden in de natuur van landgoed Schaep en Burgh bij 's Gravenland. "Het idee is dat je lekker gaat liggen in het gras of gaat hangen in een zitzak en dan lekker geniet van de muziek van de twee pianisten", vertelt Thomas. "Een heel andere gewaarwording dan als je in een concertzaal zit."