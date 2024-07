Vijf tieners vast voor zware mishandeling man (56) in slooppand: "Plek trekt rottigheid"

Een getuige hoorde tussen 00.30 en 00.40 uur geluid vanuit het leegstaande pand op de hoek van de Venneperstraat en de Gelevinkstraat, vertelt de politiewoordvoerder. Hij meldde bij de politie dat er vermoedelijk iets loos was. Dat vermoeden bleek juist: in het pand troffen agenten de zwaargewonde man én vijf jongens aan.

De jongeren renden weg. De agenten zetten een achtervolging in. Kort daarna arresteerden ze de vijf verdachten. Voor de 56-jarige man werd ondertussen een ambulance gebeld. Het slachtoffer ligt nog steeds in het ziekenhuis.

Er wordt onderzocht waarom de man en de jongens - allemaal afkomstig uit gemeente Haarlemmermeer - in het verlaten en vervallen winkelpand aanwezig waren en waarom de situatie zo uit de hand liep. De politie is daarom op zoek naar getuigen en heeft flyers verspreid om met hen in contact te komen.

Een lelijke puist in de straat

"Het is heel spijtig dat er daar een zware mishandeling heeft plaatsgevonden", zegt Martin Schouten van de Dorpsraad over het geweld. Toch verbaast het hem niet dat er precies op die locatie zoiets is gebeurd. "Het is een lelijke puist in de straat. En als iets niet netjes is, trekt het rottigheid."

Jarenlang stonden er op de Venneperstraat meerdere lege panden. Die waren veel bewoners en winkeliers een doorn in het oog. Drie jaar geleden werden deze panden platgegooid, op eentje na: de vroegere kringloopwinkel, waar gisternacht de zware mishandeling heeft plaatsgevonden. De vastgoedeigenaar wilde dit pand behouden.