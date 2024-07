Vechthonden die hondje Tim doodbeten afgemaakt: "Ze zijn vermoord"

Meerdere buren zien die dag hoe het drama zich voltrekt en beschrijven later hoe Tim in de bek van een van de bullies hing en letterlijk werd verscheurd. Ook agenten krijgen de dieren niet onder controle en besluiten één hond te taseren.

A. zegt het ‘verschrikkelijk te vinden wat er gebeurd is.’ “Ik heb mijn best gedaan om Tim te beschermen en ben zelfs op hem gaan liggen, maar het is me niet gelukt. Het verlies van ieder dierenleven is erg voor mij.” De getuigen en Tims baasje bevestigen dat hij het hondje met man en macht probeerde te beschermen. "Uiteindelijk heb ik gefaald als eigenaar en leraar", voegt hij nog aan zijn verklaring toe.

'Niet gevaarlijk, maar schattig'

Toch stroken een aantal zaken volgens hem niet met het verhaal dat de getuigen tegen de politie hebben verteld. Volgens A. was het Tim die begon met bijten en deden niet alle vier de honden mee aan het gevecht. "De honden waren niet gevaarlijk", vertelt hij, "het waren servicehonden."

Een van hen omschrijft A. zelfs als 'schattiger dan schattig.' Hij vindt het dan ook onverteerbaar dat de bullies dood zijn. Zelf had hij graag gezien dat ze naar een plek gingen waar ze heropgevoed konden worden.

Volgens zijn advocaat was afgelopen 13 februari sprake van een noodlottig ongeval. Zijn cliënt zou een professional zijn op het gebied van deze honden, maar 'je hebt nou eenmaal te maken met dieren en die zijn soms onvoorspelbaar.' A. zou niks te verwijten zijn, omdat van zijn honden nooit is vastgesteld dat ze gevaarlijk zijn en hij hen dus gewoon zonder riem en muilkorf in het losloopgebied mocht uitlaten.