Grote zoektocht gestart naar in Frankrijk vermiste Marjan (73)

Stichting Reddingshonden RHWW reist morgen af naar Frankrijk met negentien man en veertien honden. De dieren zijn gespecialiseerd in het vinden van zowel levende als overleden mensen. Het team is uitgerust om een week te zoeken in het bosrijke natuurgebied waar Marjan mogelijk is verdwaald: "Maar we hopen haar natuurlijk zo snel mogelijk te vinden", laat Ricardo van het reddingsteam weten.

De 73-jarige Marjan verdween zondag van een camping in het Franse plaatsje Vacquières en is sindsdien vermist. Haar dochter Brenda maakt zich ernstige zorgen, vooral omdat haar moeder zich in een beginstadium van de ziekte van Alzheimer bevindt.