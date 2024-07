Teleurstelling om afgelaste Alkmaarse lichtjesavond: "Jongeren gaan al steeds vaker naar Amsterdam"

Na veel wikken en wegen maakte de organisatie het nieuws gistermiddag via een Facebookbericht bekend. "We hebben er slapeloze nachten van gehad. Het is echt ons kindje, maar we konden nu niet anders dan het af te blazen", verklaart Ilse tegen mediapartner Streekstad Centraal.

Wat ooit in 2014 begon als initiatief om geld op te halen voor het goede doel, groeide al snel uit tot een succesvol en drukbezocht evenement.

Met honderden bootjes varen de deelnemers door de verlichte vaarroute. En omdat het evenement zo groot is geworden, kwam daar het laatste jaar zelfs een wandeltocht bij. "Na corona zijn alle evenementen uit hun voegen gebarsten, iedereen was er weer aan toe denk ik."

Professionele hulp nodig

Maar dat kan dit jaar dus allemaal niet doorgaan, omdat er te weinig geld is om het uit zijn jasje gegroeide evenement goed en veilig te laten verlopen. Er zijn steeds minder sponsoren terwijl de kosten stijgen. "We organiseren het met vier vrijwilligers en op de dag zelf met een stuk of twintig. Maar we hebben nu ook professionele hulp nodig", legt Ilse uit.