Rijksmuseum buiten de ring: 31.000m2 en 150.000 objecten

Het Collectiecentrum, dat in 2021 haar deuren opende, is meer dan een depot. Er worden ook objecten uitgeleend en gerestaureerd. Voordat dat gebeurt, moeten objecten soms eerst een van de twee zuurstofloze ruimtes in: "We zetten spullen in een afgesloten ruimte met minder dan een half procent zuurstof", vertelt Hoeben. "Als we de ruimte na een maand weer openen, dan zijn alle houtwormen en eitjes dood, en dan kunnen we beginnen met restaureren."

Het centrum is zoveel mogelijk klimaatbewust ontworpen. Zo zijn de muren van kalksteen. Daarmee wordt vocht opgenomen én afgegeven, waardoor opgeslagen werken goed geconserveerd blijven en niet worden aangetast door luchtvochtigheid.

Slecht nieuws voor iedereen die dit wel eens zou willen bekijken: het Collectiecentrum is niet open voor publiek.