Lufthansa-Boeing landt ongepland op Schiphol vanwege medisch noodgeval

De Boeing 747-8 met 340 passagiers aan boord vloog boven Schotland toen de bemanning besloot om te keren, bevestigt een woordvoerder van de Duitse maatschappij.

"Na een uur vliegen werd een passagier abrupt en ernstig ziek en werd benoemd als medisch noodgeval. Daarop heeft de bemanning besloten om te keren en over de Noordzee terug te vliegen naar Schiphol om ervoor te zorgen dat de passagier op de grond de noodzakelijke zorg kon krijgen." Waarom het toestel niet in Schotland of Engeland is geland is niet bekend.

