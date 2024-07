Gemeente wil in Oost parkeertarief verhogen en stoppen met tweede bewonersvergunning

Vanwege het invoeren van betaald parkeren in het gebied, wordt er ook een extra betaaldag toegevoegd in het naastgelegen Overamstel. Daar was parkeren op zaterdag nu nog gratis, maar dezelfde tijdens als in Amstelglorie moeten er gaan worden gehanteerd.

Euro erbij op Zeeburgereiland

De bedoeling is dat op het gehele Zeeburgereiland dezelfde tarieven gaan gelden. In de Sluisbuurt en de Baaibuurten ligt die prijs, 2,80 euro per uur, nu nog lager dan in de Sportheldenbuurt, 3,90 euro per uur. Met het gelijk trekken hoopt de wethouder parkeeroverlast te voorkomen, vooral omdat in beide gebieden maar een beperkt aantal parkeerplaatsen worden gerealiseerd.

Het laatste plan van de gemeente gaat over de parkeervergunning voor bewoners van de Dapper- en de Transvaalbuurt. De vergunningen daar worden samengevoegd, zodat bewoners in beide gebieden kunnen parkeren. "Hierdoor krijgen de bewoners van de Oosterparkbuurt, de Transvaalbuurt en de Dapperbuurt meer parkeermogelijkheden, bijvoorbeeld als de parkeerdruk in de buurt hoog is."

Inspraak

Niet alle plannen van de gemeente worden met volledige zekerheid doorgevoerd. Over het afschaffen van de tweede bewonersvergunning en het invoeren van het betaald parkeren in Amstelglorie vindt er inspraakperiode plaats. Stadsdeel Oost wordt ook nog gevraagd om advies te geven over de voorstellen.

De bedoeling is dat het betaald parkeren in Amstelglorie in de loop van 2026 wordt ingevoerd. Over de andere voorstellen wordt aan het begin van volgend jaar meer informatie over verwacht.