De Franciscusschool verdwijnt na 104 jaar uit het dorp, en ze zijn niet de enige

Het schoolpersoneel prijst zich gelukkig dat zowel zijzelf als alle leerlingen al een plek hebben gevonden voor komend schooljaar, maar hun geliefde school achterlaten doet wel pijn. Zo ook voor Trude Stuart, die al sinds 1997 voor de klas staat in Haarlemmerliede: "Je vergroeit toch wel met zo'n plek, en het heeft ook iets unieks. In zo'n kleine dorpsschool kan je veel makkelijker dingen organiseren, en het contact is vaak heel direct. Dat ga ik ontzettend missen."

Het historische schoolgebouw is aangekocht door de gemeente, maar wat er precies mee gaat gebeuren weet ook locatieleider Wijers nog niet: "De kinderopvang mag er in ieder geval nog een jaar blijven, maar de verdere toekomst is nog ongewis."