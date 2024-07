FC Volendam verslaat Al Shamal na snelle goal Quincy Hoeve

Kruys gebruikte de tweede helft om flink te gaan wisselen, waardoor Robert Mühren en Henk Veerman speeltijd kregen. Ondanks de ervaren spelers waren de mogelijkheden lange tijd schaars in het tweede bedrijf. Door een fout in de Qatarese verdediging kreeg Mühren de bal in zijn voeten. Hij zag echter dat de doelman kon redden.

Barry Lauwers moest aan de andere kant aan de bak. De Volendamse goalie was echter goed bij de les en hield opnieuw zijn goal schoon. Jongelingen Aurelio Oehlers en Milan de Haan deden in de slotfase nog hun best om de score op te krikken, maar zonder succes. Voor Volendam staat komende zaterdag de Open Dag op het programma. Het Belgische Deinze is dan vanaf 15.30 uur de sparringpartner.

Opstelling FC Volendam (eerste helft): Lauwers; Tol, Amevor, Benamar, Beukers; Nazih, Antonioli, Klomp, Mau-Asam; Hoeve, Blommestijn.

Opstelling FC Volendam (tweede helft): Lauwers; Payne, Mbuyamba, Steur, Mau-Asam (70' Bijnoe); De Haan, Twigt, Plat, Oehlers; Mühren, Veerman.