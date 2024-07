Telstar verliest oefenduel van Jong AZ ruim en zwaait Peter Guinari uit

Vrij kort na de oefenwedstrijd werd bekend dat Guinari niet langer speler van Telstar is. Zijn contract is per direct ontbonden, zo maakte de club woensdag bekend. De international van Centraal-Afrikaanse Republiek speelde afgelopen jaar zeven wedstrijden voor de Witte Leeuwen en had nog een contract tot het einde van 2024/25.

“Gezien de geringe kans op speelminuten komend seizoen hebben we in goed overleg besloten dat Guinari beter zijn carrière elders kan vervolgen”, aldus technisch manager Peter Hofstede.

De eerstvolgende oefenwedstrijd van Telstar is komende dinsdag vanaf 20.00 uur tegen IJsselmeervogels.