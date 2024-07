ADM'ers mogen voorlopig op Groene Veld blijven, mogelijk in de toekomst langdurig verblijf

Op het oostelijke deel van het Groene Veld - dat net achter de ring in Noord ligt - komt een hulpwarmtecentrale, maar op het westelijke deel was nog ruimte beschikbaar voor een groen-recreatieve plek. Het stadsbestuur heeft samen met het stadsdeel besloten dat er op het terrein plek wordt gemaakt voor een rugbyclub, maar ook voor een zogenoemde 'experimentele woon-werkgemeenschap' (EWW).

De bewoners van het terrein zijn deels de voormalige krakers die het ADM-terrein in Westpoort in 1997 kraakten. In 2019 werd het gebied ontruimd, omdat er scheepswerf moest worden gebouwd. De bewoners die het terrein hadden verlaten, kregen daarna van de gemeente een tijdelijke plek op het Groene Veld.

Stadsdeel waardeert culturele invulling

Daar zijn de ADM'ers zo'n EWW gestart en het stadsdeel liet eerder weten de bewoners vanwege hun 'culturele invulling' te zijn gaan waarderen. Het bestuur van Noord liet daarom eerder aan het stadsbestuur weten dat zij de ADM'ers wel in het gebied willen houden, buurtbewoners deden dat ook al.

Het stadsbestuur is het met het stadsdeel eens en heeft daarom de gedoogverklaring, die in oktober van dit jaar afloopt, verlengd met drie jaar. De bewoners moeten wel bezig blijven met de culturele invulling die ze nu doen. De gemeente gaat dan de komende jaren kijken of een langer verblijf op het terrein aan de bewoners kan worden aangeboden.