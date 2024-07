Erinn krijgt bezoek van deurwaarder na onterechte parkeerboete: "Ben pislink"

Volledige reactie wethouder Melanie van der Horst:

"Het is heel naar dat het hier zo is misgegaan. Het lijkt erop dat dit een administratieve fout is geweest met heel vervelende gevolgen. Hoe dit precies mis heeft kunnen gaan, zoeken we nu verder uit. In elk geval is het deurwaardertraject stopgezet. Ook hebben we contact gezocht en excuses aangeboden. We zijn ermee bezig dit op te lossen. Dit had nooit zo ver mogen komen. We kijken hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. We vinden het juist ontzettend belangrijk dat leraren in Amsterdam komen werken. Daarom hebben we speciale parkeervergunningen voor leraren."