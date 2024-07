Theater De Beun voorlopig gered: burgers mogen zelf theater runnen

De deur van het theater zit sinds begin januari op slot: exploitant Stichting Social Leisure bleek failliet. Inwoners van Heiloo stonden op om het theater te redden, organiseerden acties en spraken veelvuldig met de gemeente. Ze zijn nu bereid om het theater zelf te gaan exploiteren.

Drukke zomer

"De deur kan weer open", zegt een enthousiaste voorzitter Marian van Dam van Stichting Theater en Filmhuis De Beun, die zelf ook in Heiloo woont. "Het besluit van de gemeente is sneller gegaan dan verwacht, dus het wordt een hele drukke zomer voor ons", lacht Van Dam.

Tegelijkertijd probeert de stichting de verwachtingen nog wat te temperen. "Artiesten moet je minimaal een half jaar van tevoren boeken. Dus verwacht niet direct in september een volle theateragenda, maar we kunnen wel direct weer films laten draaien", besluit Van Dam.

Voorwaarden gemeente

Het college spreekt in een brief naar de gemeenteraad over een lastige afweging. Ze geven het burgerinitiatief twee jaar de kans, ondanks de financiële risico's voor de gemeente. Wel stellen ze enkele voorwaarden. Zo moet de stichting bijvoorbeeld een sluitende begroting maken en worden er de komende twee jaar geen investeringen gedaan. Er zal alleen noodzakelijk onderhoud worden verricht. Na twee theaterseizoenen volgt een evaluatie.

De stichting zegt vol enthousiasme aan de slag te gaan. "Dit is ook goed nieuws voor amateurtoneelverenigingen en scholen in de buurt", vertelt Van Dam. "De deur gaat weer open en ook zij kunnen weer in De Beun."