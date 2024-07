Ook gemeenteraad heeft vertrouwen in toekomstplan Museum Cobra: nog drie jaar subsidie

Met de naamswijziging kreeg het museum veel lachers op haar hand, die vooral het gebrek aan creativiteit enigszins belachelijk maakten. Het museum zal niet langer Cobra Museum voor Moderne Kunst heten, maar als Museum Cobra verdergaan. Die naam draagt de nieuwe identiteit beter uit, vindt de directie.

Het college van burgemeester en wethouders was er al over uit: op basis van de nieuwe plannen verdient het museum weer meerjarige subsidie. Toch heeft in dit specifieke geval niet het college, maar de raad het laatste woord. En die stemde vanmiddag unaniem in met het collegevoorstel.

De gemeenteraad vervult echter niet alle wensen van het museum. Om met een schone lei te kunnen beginnen, had het museum de gemeente gevraagd om onder meer achterstallige huur kwijt te schelden. Daar gaat de raad niet in mee, al zinspeelde het college eerder wel op de mogelijkheid dat dat later alsnog kan gebeuren en de schulden voorlopig niet worden geïnd.