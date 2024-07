Aantal inbraken daalt, maar in deze gemeenten is extra slot op de deur een goed idee

In de eerste zes maanden van dit jaar werd er per dag gemiddeld 58 keer ingebroken in een woning in Nederland. In totaal noteerde de politie in het eerste half jaar 10.500 woninginbraken. Dat zijn er iets minder dan in dezelfde periode vorig jaar, toen er zo'n 10.800 aangifte werd gedaan.

Sinds de politie in 2012 begon met het bijhouden van het aantal woninginbraken, laten de cijfers een dalende trend zien. In het eerste half jaar van 2012 ging het om 44.000 inbraken, terwijl dat in de zes maanden van 2019 was gedaald tot 18.000. Alleen in de eerste helft van 2021 waren er met zo'n 54 per dag minder woninginbraken dan nu, maar toen moesten mensen thuisblijven door strenge coronamaatregelen.

Zestien minder woninginbraken in Noord-Holland

In Noord-Holland zijn er dit eerste half jaar 1933 woninginbraken gepleegd. Dat zijn er zestien minder dan vorig jaar (1917). Noord-Brabant en Flevoland zijn de enige provincies waar het aantal inbraken in het eerste half jaar hoger lag dan in het eerste half jaar van 2023. Afgezet tegen het aantal inwoners is er in deze twee provincies het vaakst ingebroken.

Tekst gaat verder onder de grafiek.