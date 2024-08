Bekijk hier onze Zomertoer aflevering 10: Verborgen parels van Amstelland

In de laatste aflevering van de Zomertoer 2024 trekt presentator Koen Bugter door Amstelland. Samen met fotograaf Arjen Vos gaat hij op zoek naar 'verborgen parels' in de regio. Ze ontdekken onder meer de Historische Tuinen van Aalsmeer en gaan het water op van de Oosteinderpoel. In Uithoorn worden ze getrakteerd op een optreden van rapper Sir Kris.