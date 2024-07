Heitinga was in twee periodes speler in Amsterdam (van 2001 tot 2008 en 2015/16). Na zijn actieve carrière was hij werkzaam in de jeugdopleiding van Ajax, totdat hij in 2021 aan de slag ging bij Jong Ajax.

Na het vertrek van Alfred Schreuder in januari 2023 aangesteld als interim-trainer bij het eerste. Er werd een halfjaar later alweer besloten dat hij niet mocht aanblijven. Heitinga werd assistent van Moyes bij West Ham. De Brit verlaat de club nu, waardoor de 40-jarige Heitinga aan de slag kan bij Liverpool.