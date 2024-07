Tata Steel krijgt boete van 100.000 euro vanwege overtreden milieuregels

De afgelopen jaren deed stichting Frisse Wind tientallen meldingen van overtredingen. Dat kwam Tata Steel duur te staan: de laatste boete is de zevende in de derde reeks dwangsommen. Dat zit zo: als Tata de regels overtreedt, kan de omgevingsdienst een dwangsom opleggen als waarschuwing. Gebeurt het weer, dan wordt een boete van 100.000 euro opgelegd. Als de last onder dwangsom volloopt, kan de omgevingsdienst een nieuwe dwangsom openen of de vergunning intrekken. Tata Steel zit inmiddels in de derde dwangsom, en ook deze is bijna vol.

'Nul ongare kooks onmogelijk'

Tata Steel laat weten dat de nieuwe regels rondom de uitstoot van kooks onuitvoerbaar zijn en heeft bezwaar gemaakt tegen de boete. Hoewel zij ‘de ambitie delen met de omgevingsdienst om ongare kooks zo veel als mogelijk te vermijden', is het volgens de staalgigant onmogelijk om helemaal geen rauwe kooks uit te stoten. “Helemaal terugbrengen naar nul is niet mogelijk. Wij kennen ook geen enkele andere staalfabriek waar er nul ongare kooks ontstaan", laat de woordvoerder weten.

Eind vorig jaar concludeerde het RIVM dat inwoners in de buurt van Tata Steel gemiddeld tweeënhalve maand korter leven dan de rest van Nederland. IJmonders hebben een verhoogde kans om ziek te worden door de uitstoot vanaf het terrein, en ongeveer 80 procent van de bewoners van Wijk aan Zee ervaart overlast van geur, stof en geluid.

Personeelstekorten

Venniker hoopt dat de Omgevingsdienst na deze reeks dwangsommen overgaat op handhaving. "Ze kunnen ervoor kiezen om een nieuwe reeks dwangsommen te starten, maar na zoveel meldingen mag je toch verwachten dat de Omgevingsdienst ingrijpt en de vergunning van de kooksfabriek intrekt."

Uit onderzoek van NH en de NOS bleek eerder deze week dat de Omgevingsdiensten kampen met een groot personeelstekort. Door het gebrek aan specialistisch personeel worden er minder milieucontroles uitgevoerd dan nodig is. De woordvoerder van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, die verantwoordelijk is voor de controle op Tata Steel, gaf aan deze problematiek niet te herkennen.

Groen Staal

Of de vergunning voor de kooksfabriek van Tata daadwerkelijk ingetrokken wordt is moeilijk te zeggen. Op dit moment onderhandelt de minister van Economische Zaken met Tata Steel over de toekomst van het bedrijf. Tata Steel wil met behulp van overheidssteun vergroenen en duurzaam staal produceren. Eerder werd duidelijk dat de Tweede Kamer bereid is om miljarden te besteden aan de omslag naar groen staal.