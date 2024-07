Vier keer betrapt in het verkeer dit jaar? De politie houdt je in de gaten

In de brief worden de ontvangers gewaarschuwd dat de politie ze door het hele land een jaar lang extra in de gaten houdt. "En als ze weer een overtreding begaan, krijgen ze geen waarschuwing, maar direct een boete." De politie van alle Nederlanders eenheden is dus op de hoogte van de status van de veelplegers, en kan daar ook naar handelen.

Naast die waarschuwing hoopt de politie ook dat de gekozen communicatievorm - een brief die in een envelop met politielogo op de mat valt - ook effect heeft. "Dat ze onder de indruk zijn dat we ze ook thuis benaderen", vertelt Boscher. "En hopelijk worden er dan thuis gesprekken over gevoerd, want misschien weet thuis niet iedereen dat je zoveel boetes krijgt."

Monitoring stopt na verbetering

De politie heeft voor de selectie van de veelplegers alleen de eigen administratie gebruikt. Voor veelplegers die verbetering laten zien, en tussen 1 januari 2024 en 31 december 2024 bijvoorbeeld geen vier, maar drie boetes krijgen, stopt de monitoring.

Behalve de eenheid Noord-Holland sturen ook de politie-eenheden Limburg en Oost-Nederland dergelijke brieven aan veelplegers in het verkeer.