Wijn uit eigen provincie: Noord-Hollandse wijngaarden zijn booming

Zeven nieuwe wijngaarden

Dat de jongens van De Jongens hebben gekozen voor deze vorm is niet uniek, als we kijken naar de wijngaarden die er de laatste tien jaar bij zijn gekomen. Bij wijngaard Avendorp in Schagen, die is opgericht in 2019 en dit jaar de eerste flessen heeft verkocht, kan je ook een wijnrank adopteren. Bij Wijntuin Ronja in Beverwijk kunnen geïnteresseerden ook ranken adopteren om hun eigen wijn te maken, en de Amsterdamse Stadswijngaard van Bret werkt volgens een soortgelijk principe.

Volgens Manon de Boer van de Nederlandse Vereniging van Wijnproducenten komt deze constructie opvallend vaak voor in Noord-Holland. Hoe dit precies is gekomen is onduidelijk, mogelijk hebben de bedrijven elkaar op ideeën gebracht.

Noord-Hollandse wijngaarden zijn relatief gezien klein, vaak hooguit een paar hectare, en leunen daarom vaak op nevenactiviteiten om toch commercieel aantrekkelijk te zijn. Dat kan bijvoorbeeld zo’n constructie zijn met adoptanten, andere wijngaarden kiezen ervoor om horeca te verwerken in hun bedrijfsplan, proeverijen te organiseren, of zich aan te bieden als locatie voor feesten en partijen.

Gematigd, maar vaak ook (te) nat

Het klimaat in Nederland wordt volgens de Vereniging van Nederlandse Wijnproducenten (VNWP) steeds geschikter om wijn te maken. In bijvoorbeeld Limburg en Gelderland bestaan al jaren gevestigde wijnhuizen die van generatie op generatie zijn doorgegeven. Dat is in Noord-Holland niet het geval.

Hoewel het aantal zonuren (nodig voor een succesvolle druivenoogst) al jaren gestaag toeneemt, is het pas de laatste decennia mogelijk om wijndruiven te verbouwen. In Zuid-Limburg is het tegenwoordig net zo warm als het in de Bourgonge, een traditioneel wijngebied, was in de jaren 80, maar in Noord-Holland is het klimaat iets meer gematigd.

Diezelfde klimaatverandering zorgt echter ook voor problemen. Zo is het weer vaak extremer, wat ook zorgt voor enorme regenbuien, late nachtvorst, of extreme droogte.

Dat die noordelijke grens steeds verder opschuift, is wel te merken aan het aantal wijngaarden dat inmiddels bestaat in Noord-Holland. Dat zijn er om en nabij 15, die professioneel wijn produceren voor de verkoop. Zeker zeven daarvan zijn in de afgelopen tien jaar opgericht.