Nu of nooit: Zandvoort overweegt ondergrondse parkeergarage voor 500 auto's

In oktober moet er een antwoord komen. Dan kijkt de gemeente of de plannen naar een ondergrondse parkeerruimte onder het Favaugeplein worden afgekapt of dat het toch zinvol is om een duur haalbaarheidsonderzoek te doen. Het Favaugeplein betreft grofweg het gebied tussen supermarkt Dirk van den Broek en het Holland Casino.

Kosten

Kunnen de kosten in de klauwen worden gehouden en is het technisch haalbaar om een garage te graven? Op deze vragen moet een antwoord komen in de quick scan, wat voor bijna alle partijen als muziek in de oren klinkt. Alleen ZEE (Zandvoort Echt Een) meent dat een snel onderzoek een gevaar betekent voor de zorgvuldigheid. De conclusie van een quick scan kan volgens die partij zijn dat het niet zinvol is door te gaan, terwijl een gedegen (en duurder) onderzoek een tegenovergestelde uitkomst kan hebben.

Hulde

Maar voor de rest is er louter hulde voor het initiatiefvoorstel van het CDA. Karim el Gebaly, fractievoorzitter van GroenLinks, zwaaide zijn collega's lof toe voor het feit dat zij 'groot durven denken.' Het past volgens hem in de traditie van de badplaats. Kevin Stephan, met Peter Bluijs indiener van het voorstel, benadrukte dat snelheid geboden is.

''Het is nu of nooit''

''Het is nu of nooit'', zegt Stephan. Daarmee doelt hij op de kaalslag op het aangrenzende Badhuisplein. Om de ontwikkeling van die centrale plek op de boulevard vlakbij het Favaugeplein mogelijk te maken, heeft de sloopkogel daar vrij spel gekregen. ''Dus is dít het moment. Want als daar weer wordt gebouwd, gaan we natuurlijk niet wéér slopen om een parkeergarage te bouwen'', zegt de CDA'er.