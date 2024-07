Vastzittende baby waterhoentjes uit afvoerpijp gered

De brandweer in Velserbroek kreeg woensdagmiddag niet alledaagse melding: twee kleine waterhoentjes zaten vast in een overstort. Dat is een systeem wat overtollig water afvoert, in dit geval naar de naastgelegen sloot aan de Zeilmakerstraat.

Het eerste vogeltje was redelijk snel gevonden, maar bij de tweede was meer werk nodig. Uiteindelijk kreeg de brandweer het tweede waterhoentje met behulp van een hoge drukspuit en een visnetje ook uit de put.

De dierenambulance schat in dat de diertjes nog maar een paar dagen oud zijn. Daarom zijn de twee naar een vogelrevalidatiecentrum gebracht voor intensieve verzorging.