Na vloggen en flyeren praten Nila en Anouk (9) met wethouder over veilige kruising

De actie van de 9-jarige Nila en Anouk voor een veiligere oversteekplaats in hun buurt werpt zijn vruchten af. Samen met hun moeders zijn de meiden op het Stadhuis van Alkmaar in gesprek gegaan met wethouder Christiaan Peetoom. Met als doel om de auto's minder hard te laten rijden op de kruising van het Herman Gorterpad en de Multatulilaan in Alkmaar.