Nu de koeien weg zijn, wil boer Joost grasland omtoveren tot festivalterrein

Dat zou niet alleen de druk op de natuur daar verlichten, bijvoorbeeld voor broedende weidevogels, ook verspreidt de gemeente daarmee het aantal bezoekers in de regio, zegt Joost. "We kunnen het recreatiegebied ontlasten door de kleinere festivals naar deze locatie te verplaatsen. Hier broeden ook geen weidevogels, dus een festivalterrein zou in dit landbouwgebied best kunnen aarden, denk ik."

Ook festivalorganisatoren zien wel wat in zijn voorstel, stelt de Oterleker. "Verschillende organisatoren hebben de locatie bekeken, de reacties waren erg positief. Als ze daar weg moeten, komen ze graag hierheen."

Alternatief terrein nodig

OPA-raadslid Ruud van Lier reageert enthousiast. "Er wordt actief gezocht naar een alternatief evenement- en recreatieterreinen, en er is daar ruimte."

Of de directe omgeving erop zit te wachten, weet Joost niet. "Mijn buurvrouw reageerde razend enthousiast, maar ik heb dat verder nog niet echt gepolst. Het is een erg rustige omgeving, met weinig huizen, waar voor de jeugd ook weinig te doen is. Ik denk dat er wel draagvlak voor is."

Wethouder van Toerisme en Evenementenbeleid Robert te Beest laat weten dat de gemeente op dit moment bezig is met een onderzoek naar evenementenlocaties. "Afhankelijk van wat daar uitkomt, wordt verder gekeken. Daaruit zal namelijk blijken wat er nodig is."