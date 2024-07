Extra brandmelders voor flats in Haarlemse P.C. Boutensstraat na meerdere incidenten

Bewoner Hans van Geijlswijk is blij met de toezegging van de verhuurder. "Goed dat dit een vervolg krijgt. Er wordt nu in ieder geval wel geluisterd naar de bewoners. Dat is heel belangrijk voor ons."

Van Geijlswijk maakt zich vooral zorgen om mensen die op de tweede en derde etage van de huurflats wonen. "Ik woon zelf op drie hoog. Als er brand is in de hal, dan stijgt de rook op. Dan heb je eigenlijk geen vluchtwegen. Ze zeggen dat de brand vorige week is veroorzaakt door een omgevallen kacheltje. Dat zal dan wel."

Deur bleef open

Volgens Wout Kranen van Pré Wonen is de brandveiligheid op zich goed op orde. "Je ziet dat het vuur niet doorslaat. De brand blijft netjes in de woning. Maar in dit geval sloeg de bewoner op de vlucht en stond de voordeur nog open. Dan kan de rook in het trappenhuis trekken. Als de deur dicht was geweest, was er niets aan de hand geweest."

