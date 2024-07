Zaanstad voert als eerste glazenwassersvergunning in tegen misstanden

"Klanten vinden dat ook leuk hè, zo'n familiebedrijf", weet Kevin. Aan de prijzen van de oneerlijke concurrenten, waar volgens hem vaak Oost-Europese bendes achter zitten, kan hij niet tippen. "Maar wij maken ook tijd voor een praatje. Ik vind het zelf ook leuk om een kopje koffie aan te bieden als de loodgieter langskomt."

"Landelijke aanpak nodig"

De vergunning geldt alleen in de gemeente en kan niet alle misstanden oplossen, weet Hamming. "Daarom hebben we ook de hulp nodig van Den Haag", zegt de burgemeester. "Er is een Europese wet die de lidstaten opdracht geeft om hier wetgeving op te maken. Die is er nog niet in Nederland. Het is zaak dat Den Haag zo snel mogelijk in de benen komt om mensenhandel en de uitbuiting door mensenhandel tegen te gaan."

Hamming roept klanten van glazenwassers bedrijven alert te zijn met wie ze in zee gaan. De vergunning is een goed teken, en ook of je bij een bedrijf de factuur online kan voldoen in plaats van handje contantje. "Omdat je daarmee de kans op uitbuiting en ondermijning gering maakt."