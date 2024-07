Halsema: verbod Israëlische vlag 'kan echt niet', maar geen grond om subsidie Queer Amsterdam te stoppen

Queer Amsterdam kreeg, omdat het officieel een demonstratie is, al geen subsidie voor de Pride Walk op 20 juli, waar het verbod op de vlag over ging, maar wel voor andere evenementen. Volgens Halsema is er 'geen grond om op basis van opvattingen of uitingen een subsidierelatie te beëindigen', zo zei ze vanmiddag tijdens een gemeenteraadsvergadering in antwoord op vragen van de VVD.