Hockeyclub De Kraaien hoopt na de zomer eindelijk groen licht te krijgen voor verhuizing

Voorzitter Peter Wieringa volgt de zaak op de voet, maar wel vanaf de zijlijn. Zaanstad is verantwoordelijk voor de aanleg van het sportcomplex, KMZ neemt het dus tegen de gemeente op en niet zijn hockeyclub. "Maar toch is er op dagelijkse basis een aantal mensen van ons met de verhuizing bezig. Want wij moeten het clubhuis realiseren. Ik denk er heel vaak aan."

'Transitiefase'

Eigenlijk staat de club stil, maar dat vindt voorzitter Wieringa wat te negatief klinken. "We zitten in een transitiefase, zo wil ik het zien. Maar het is zonder meer waar dat we als club snakken naar een verhuizing."

Na de zomervakantie ligt er een uitspraak. Als die positief uitpakt voor de gemeente en De Kraaien kan er eindelijk begonnen worden met de aanleg. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de 'hoopvolle planning' is dat het complex in april of mei van volgend jaar kan worden opgeleverd.