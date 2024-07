Texel investeert in kweek van vis en algen op land: "We willen een innovatief eiland zijn"

De pijn die de vissers op het eiland de afgelopen jaren hebben gevoeld is uitgebreid in het nieuws geweest. De pulsvisserij, een Texelse uitvinding, waarbij vis met kleine elektrische schokje van de bodem werd opgewipt, werd door Europa verboden. Dat er veel brandstof werd bespaard omdat de netten niet meer over de bodem sleepten, bleek niet genoeg, tot woede van de vissers. Ook de stikstofregels, brandstofprijzen en saneringsregeling hakken erin. Om de visserijgemeenschappen te steunen, heeft het Rijk nu een pot van 30 miljoen euro klaargezet, Texel wil daar 2 miljoen euro van hebben.

De afgelopen maanden hebben Texel, Den Helder en Hollands Kroon hard gewerkt om plannen te maken. "Het geld is ontzettend belangrijk. Daarom zijn we er ook bovenop gesprongen toen het Rijk in de lucht kwam. Alle havens hebben het moeilijk. De visserij zit enorm klem tussen wat de maatschappij van ze vraagt en wat ze zelf kunnen bieden. Er zijn veel onzekerheden. Bij ons loopt de reuring in de haven ook sterk terug. We hebben nu nog drie Noordzeekotters en zes garnalenkotters. Dat zijn er niet veel. En als ze weg zijn is het leeg", vertelt wethouder Rikus Kieft van de gemeente Texel.

Blauwe Polder

Texel heeft nu ingezet op drie projecten die een beetje compensatie moet bieden. Voor de eerste, Blauwe Polder, wordt al een beetje vaart gemaakt. Er komt geld vanuit de gemeente om het gebouw van de CIV, onderdeel van de Visserijcoöperatie Texel, alvast te verbouwen. "We hebben al ervaring met kweek op land. Blauwe Polder is al actief, Texel wil een innovatief eiland zijn. Dat geeft nieuwe impulsen. De CIV zoekt ook nieuwe huurders. Er moeten daar straks bassins komen en ruimtes moeten worden aangepast voor Blauwe Polder."

Bij dat project zijn er plannen om vis en schelpdieren te produceren, zoals tarbot, kabeljauw, oesters, mosselen en krabben. Volgens wethouder Kieft kan dat voor meer beweging in de haven zorgen. "De projecten kunnen een educatieve functie hebben. Dan kun je toeristen maar ook Oudeschilders laten zien dat het nog steeds om vis gaat, dat het nog steeds over ambacht gaat, dat het over gezonde producten gaat. Dat moet straks, binnen de hygiëneregels, goed te zien zijn straks in de haven."

