'Volgende keer neem ik een pistool mee', wandelaar Jos heeft spijt van bedreiging 4daagse

Jos deed al voor de 35e keer mee aan de Nijmeegse 4Daagse. Tegen Omroep Gelderland liet hij dinsdag na de finish al weten dat hij zich op de eerste dag flink had geërgerd aan de safety car, die voor de eerste lopers uit rijdt. Dit voor de veiligheid van de duizenden lopers. "Ik had steeds die safety car voor mijn neus, daar kom ik niet voor. Iedereen moet toch zijn eigen tempo kunnen lopen?"

'Safety car reed te langzaam'

Hij kreeg een waarschuwing, omdat hij tegen de regels in de safety car had ingehaald, maar later op de avond kreeg hij te horen dat hij woensdag niet meer mocht starten. De reden: tijdens een gesprek over het conflict over de safety car had hij een official bedreigd. "Onderweg zeiden we tegen elkaar: in Amerika had allang iemand met een pistool de banden van die auto lek geschoten. Dus ik zei in het heetst van de strijd, waar die official bij stond: 'de volgende keer neem ik een pistool mee'."