Hoe gaat het met de 1.444 Oekraïners in West-Friesland?

Op 24 februari 2022 vielen Russische troepen Oekraïne binnen. Het is de markering als startpunt van een oorlog binnen Europa. Het militaire conflict zorgde al snel voor een stroom van Oekraïense vluchtelingen, die een veilige plek zochten. Weg van de bommen, weg van het gevaar. Ook in West-Friesland werden veel Oekraïners opgevangen. In dorpen en steden, in verschillende opvangcentra, maar ook in bijgebouwen of op zolder bij particulieren.

Voor een paar weken, hooguit een paar maanden, is een veelgehoorde gedachte van toen. Nu, ruim twee jaar later, is de oorlog nog steeds volop gaande en is er weinig uitzicht op een snel vredesakkoord in Oost-Europa. Dus leven er nog altijd zo'n 1.500 Oekraïners in West-Friesland tussen toekomst en heimwee. Wanneer kunnen ze terug naar huis? Wat treffen ze daar aan? Willen ze wel terug, of bouwen ze een nieuw leven op in een nieuw land?

Van overleven naar de toekomst

Charlotte Schuurman zet zich al vanaf het begin af aan vrijwillig in voor de vluchtelingen die in Andijk worden opgevangen. Ze ziet de steun zo langzamerhand afbrokkelen, omdat de aandacht voor 'Oekraïne' afneemt. "Maar die oorlog is er nog steeds, iedere dag. Dat maakt het moeilijk voor ze, vooral mentaal. Eerst zaten ze vooral in een 'overlevingsmodus' en was onderdak het belangrijkste. Nu hebben ze werk, ze kunnen een vermogen opbouwen en ik hoop dat ze dat gebruiken voor een eventuele nieuwe start."

Tekst gaat verder onder de infographic.