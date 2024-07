10 jaar na de MH17-ramp: Hilversumse slachtoffers herdacht bij monument

De vliegramp heeft de gemeente getekend. 298 inzittenden kwamen om het leven. Vijftien daarvan kwamen uit Hilversum. Tijdens deze herdenking werd er uitgebreid stilgestaan bij deze slachtoffers.

Burgemeester Gerhard van den Top, pastoor Jules Dresmé, enkele nabestaanden en een voormalige geestelijk verzorger van de Korporaal van Oudheusdenkazerne hielden een toespraak.

In één klap vijftien inwoners verloren

Eerder deze week sprak NH Gooi met oud-Burgemeester Pieter Broertjes. Hij maakte de impact voor de nabestaanden van dichtbij mee. De ernst van de ramp drong in fases tot hem door, vertelt Pieter Broertjes (71). Hij is net drie jaar burgemeester van Hilversum als vlucht MH17 wordt neergehaald.

De Gooise gemeenschap verliest in één klap vijftien inwoners. Drie hele families. "Amsterdam had twaalf slachtoffers. Kun je nagaan. Iedereen in Hilversum kende wel iemand die in dat vliegtuig had gezeten." Hoe groot het verdriet ook was, het zorgde voor een groot gevoel van lotsverbondenheid en saamhorigheid in de weken na de ramp, zegt Broertjes.