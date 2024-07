Sportvliegtuigje neergestort bij vliegveld Hilversum, inzittenden naar ziekenhuis

Rond 12.15 uur is het vliegtuigje neergestort op het vliegveld aan de Noodweg. De havendienst van het vliegveld laat weten dat ze het incident hebben zien gebeuren, maar willen verder niet reageren. Ze verwijzen door naar de politie.

Zowel de politie als de brandweer bevestigen dat het gaat om het neerstorten van een sportvliegtuigje voor twee personen. De woordvoerder van de Brandweer is ter plaatse en vertelt dat het vliegtuig is uitgeweken richting het vliegveld van Hilversum. Tijdens het inzetten van de landing is het vliegtuig neergekomen.

Eén van de inzittenden is zelf uit het vliegtuigje geklommen. De andere inzittende moest door hupdiensten uit het vliegtuigje gehaald worden. Beide zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met ze gaat is onduidelijk.

Op dit moment wordt er nog onderzoek gedaan. Over de oorzaak van het incident is nog niets bekend.