Vakantiedrukte barst los op Schiphol: dit kun je verwachten

De chaos van de zomer in 2022 staat bij veel reizigers in het geheugen gegrift. Maar die wachtrijen zullen we niet snel meer terugzien, belooft Schiphol. Vorig jaar verliep de zomervakantie al prima, en ook dit jaar wordt er een 'normale drukte' verwacht.

Dat betekent niet dat er geen rijen zullen staan en je meteen kunt doorlopen bij de check-in, de securitycontrole of paspoortcontrole. Met in totaal 12,3 miljoen reizigers, zal Schiphol deze zomer behoorlijk vollopen.

Tijdslot

Daarom wordt aangeraden om van tevoren in te checken en een tijdslot te boeken voor de securitycontrole. Wanneer het niet meer lukt om een slot te boeken, betekent dit dat deze zijn vergeven en dat je in de reguliere rij komt te staan.



Hoe lang je nu van tevoren aanwezig moet zijn? Schiphol adviseert reizigers om de tijd die de luchtvaartmaatschappij aangeeft aan te houden. Over het algemeen is dat 2 uur van tevoren voor Europese vluchten en 3 uur voor intercontinentale vluchten.

Bagage eerder afgeven

Nieuw dit jaar op Schiphol is de mogelijkheid om op parkeerplaats P3 de koffers al af te geven en in te checken. Dit geldt voor reizigers die vliegen met KLM, Transavia of TUI.



Vakantiegangers die vliegen met easyJet kunnen tijd besparen in de vroege ochtend door gebruik te maken van de 'Twilight Bag Drop service'. Zij kunnen, als hun vlucht vóór 8.00 uur ‘s ochtends vanaf Schiphol vertrekt, hun ruimbagage een avond van tevoren al afgeven.

Geen lintjes en stickers

Niets vervelender dan een koffer die niet aankomt op bestemming. Wie de kans zo groot mogelijk wil maken dat de ingecheckte bagage de bestemming daadwerkelijk bereikt, verwijdert oude stickers met streepjescodes of bagagelabels, en hangt geen sjaaltjes of lintjes aan de koffer.