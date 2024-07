Leontine (57) uit Den Helder leeft al 34 jaar met huidkanker: "Je schrikt je rot"

Toch lijkt 'smeren' nog niet voor iedereen de gewoonste zaak van de wereld. "Ik zie de stranden vol liggen, ook in Italië en Spanje bijvoorbeeld. Ook tijdens de meeste heftige uren tussen tussen 12 en 15 uur. Ik wijs niet met het vingertje maar wil iedereen echt van harte aanraden om dan onder een parasol te gaan liggen. En blijf je altijd insmeren. Dat is ter voorkoming van deze ellende, want die gun ik niemand."

Met haar rode haar en blanke huid is Leontine extra gevoelig voor de zon. Toch moeten mensen niet denken dat alleen dit huidtype in de gevarenzone zit. "Mensen met weinig pigment zijn de eerste slachtoffers van huidkanker, maar het kan iedereen treffen. Toen ik jong was zag je het vooral bij oudere mensen die bijvoorbeeld in Indonesië hadden gewerkt. Maar het komt hier nu ook steeds vaker voor. De Uv-straling is ook heftiger door de klimaatverandering. Die arme huidjes, denk ik dan."

Beperkt

"Ik voel me aan het begin van de zomer altijd heel erg beperkt en moet ik even slikken. Ik heb een dochter van 17, een mooie meid met gelukkig een andere huid. Zij kan zich vrijer bewegen en gaat lekker naar het strand. Dat heb ik vroeger heel veel gedaan, ik ben enorm verbrand geweest en ben hier dus ook debet aan."

"Het feit dat het nu nog steeds weer terug komt, ondanks dat ik nooit meer in de zon kom, is heftig. Dat is iedere keer weer even slikken en verwerken. Bij elk plekje moet je weer plannen maken: wordt het chemo crème, wordt het versnijden. En dat een leven lang."