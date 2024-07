Ziekte belemmert Haarlemse Joska niet om groots te dromen van Olympische Spelen

Joska kampt al sinds haar geboorte met de aandoening. Het heeft haar vaak aan haar bed gekluisterd. Met sondevoeding en vaak toch in een rolstoel de schooldag doorbrengend, kon ze haar energie sparen. Om te sporten, want dat bracht haar geluk.

"En toen bedachten we dat golf misschien wat voor haar was", vertelt moeder Marleen in deze reportage van NH. "Met de rolstoel ging ze naar het eerste hole en bij de achttiende stapte ze er weer in."

Joska blijkt een natuurtalent en ze durft groots te dromen van zelfs een ticket naar de Olympische Spelen, over vier of acht jaar. "Terwijl sommige andere kinderen die deze ziekte hebben, de twintig jaar niet eens halen", vertelt ze in de reportage voor NH, vlak voordat ze afreist naar Amerika om daar via de universiteit mee te kunnen golfen met de besten van de wereld.