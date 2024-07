NH gaat op zoek naar de mooiste verborgen plekken van onze provincie

In tien afleveringen doet Koen al onze regio's aan. Hij wordt iedere keer op zijn tocht vergezeld door een lokale fotograaf die de dag vastlegt. Ook ontmoet Koen elke aflevering een NH regioverslaggever die zijn of haar verborgen parel laat zien én is er een optreden van een lokale artiest.

Aftrap Zaanstreek-Waterland

De Zomertoer wordt vandaag afgetrapt in Zaanstreek-Waterland. Koen ontmoet fotograaf Marjolein Lensing die hem meeneemt naar haar verborgen parel: Het Museum of Humanity op het Hembrugterrein in Zaandam. Ze treffen daarna regioverslaggever Mischa Korzec die zijn verborgen parel laat zien: Broek in Waterland vanaf het water. Tenslotte belandden Koen en Marjolein in Edam waar de lokale artiest Niels Buijs optreedt.

Foto expositie

De beste foto's van elke fotograaf van de Zomertoer zijn te zien op een expositie in het Huis van Hilde in Castricum. De foto's zijn tot 1 september te bekijken.

Online en op TV

Vanaf vandaag tot en met vrijdag is de Zomertoer iedere dag op onze site te zien vanaf 12:00. Op TV zijn de afleveringen vanaf 17:10 te bekijken. Na het weekend zijn de laatste vijf afleveringen zien op dezelfde tijden.

Alvast een voorproefje van de Zomertoer 2024? Bekijk onze sneak-peak: