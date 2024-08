Bekijk hier onze Zomertoer aflevering 9: Verborgen parels van de regio Amsterdam

De Zomertoer is vandaag in de regio Amsterdam. Presentator Koen Bugter gaat samen met fotograaf Gosse Bouma op zoek naar 'verborgen parels'. Ze bezoeken onder meer het dorp Holysloot en de kop van het Java-eiland. Muzikant Teun Los treedt op bij zijn verborgen parel: Het WG-terrein in Amsterdam Oud-West.